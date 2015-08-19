Самая дорогая в мире коллекция автомобилей ушла с молотка за 67 млн. долларов - ФОТО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В ходе аукциона, проведенного домом Sotheby's во время престижной выставки Concours d'Elegance в калифорнийском городе Пеббл-Бич (США), была продана самая дорогая в мире коллекция автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом передает издание BoldRide.

До начала торгов стоимость коллекции оценивалась в 65 млн. долларов. В итоге 22 уникальных автомобиля были проданы на аукционе за 67 млн. долларов (еще три машины из коллекции не нашли своих покупателей). Представленные экземпляры автовладелец (о котором известно только, что он гражданин США) собирал десятилетиями.

Самой дорогой машиной стала Ferrari 250 LM 1964 года, ушедшая с молотка за 17,6 млн. долларов. На втором месте — McLaren F1 версии LM, которых в мире насчитывается всего пять единиц. Стоимость авто 1998 года выпуска составила 13,75 млн. долларов — это абсолютный рекорд стоимости за машину производства McLaren.

Также в коллекции были представлены самая первая и самая последняя машины модели Bugatti Veyron, которых насчитывается 300 единиц, один из 20 существующих автомобилей Lamborghini Reventon, редчайшая модель Porsche 959, шведский суперкар Koenigsegg CCXR и первый суперкар от британской Jaguar — XJ220.

Не нашли своих покупателей Ferrari 250 GT Berlinetta, оцененная в 13,25 млн. долларов, Ferrari GT California Spider (9–11 млн. долларов) и Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing (5,5–6,5 млн. долларов) с дверьми типа "крыло чайки".