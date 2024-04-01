Сахиль Бабаев: Отношения между Азербайджаном и Румынией вышли на уровень стратегического партнерства

Сегодня в Баку состоялось 8-е заседание совместной азербайджано-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству.

Сегодня в Баку состоялось 8-е заседание совместной азербайджано-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству.

Как сообщает Report, для участия в заседании делегация во главе с сопредседателем комиссии с румынской стороны, министром энергетики этой страны Себастьяном Иоаном Бурдужей находится с визитом в Баку.

На встрече один на один министра энергетики Румынии с сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны, министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым состоялся обмен мнениями о проделанной за прошедший период работе в сфере развития двустороннего сотрудничества, а также повестке 8-го заседания межправкомиссии.

Было отмечено, что торговый оборот между двумя странами продолжает расти и в прошлом году вырос на 29,3%.

Министр труда и социальной защиты населения сказал, что отношения между Азербайджаном и Румынией вышли на уровень стратегического партнерства.

В свою очередь министр энергетики Румынии отметил, что его страна придает особое значение расширению сотрудничества с Азербайджаном, и выразил надежду, что нынешняя встреча внесет важный вклад в этом направлении.

На встрече были обсуждены направления дальнейшего сотрудничества в энергетической, транспортной, инвестиционной, сельскохозяйственной, социальной, образовательной, гуманитарной, строительной и других сферах.