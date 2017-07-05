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    Сахиль Бабаев: Доля ненефтяного сектора в экспорте равна 70%

    Замминистра: Очередное мероприятие клуба экспортеров ожидается в ближайшие дни
    © Report.az

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Реформы в Азербайджане направлены на улучшение бизнес-среды и создание лучших условий для предпринимателей. Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Сахиль Бабаев на мероприятии, проходящем в рамках проекта "Восточное партнерство: Будь готов к торговле" в Баку.

    По его словам, 80% экономики Азербайджана приходится на долю частного сектора: "До сих пор доля ненефтяного сектора в экспорте составляла 40%, в настоящее время этот показатель достиг 70%. Проводятся комплексные работы по диверсификации экономики".

    Замминистра отметил, что очередное мероприятие клуба экспортеров ожидается в ближайшие дни. 

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