Сахиль Бабаев: Доля ненефтяного сектора в экспорте равна 70%

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Реформы в Азербайджане направлены на улучшение бизнес-среды и создание лучших условий для предпринимателей. Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Сахиль Бабаев на мероприятии, проходящем в рамках проекта "Восточное партнерство: Будь готов к торговле" в Баку.

По его словам, 80% экономики Азербайджана приходится на долю частного сектора: "До сих пор доля ненефтяного сектора в экспорте составляла 40%, в настоящее время этот показатель достиг 70%. Проводятся комплексные работы по диверсификации экономики".

Замминистра отметил, что очередное мероприятие клуба экспортеров ожидается в ближайшие дни.