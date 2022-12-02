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Сахиб Мамедов: ЕС инвестировал в Азербайджан более 20 млрд долларов

Сахиб Мамедов: ЕС инвестировал в Азербайджан более 20 млрд долларов За последние 10 лет Евросоюз инвестировал в проекты в Азербайджане более 20 млрд долларов.
Бизнес
2 декабря 2022 г. 12:34
Сахиб Мамедов: ЕС инвестировал в Азербайджан более 20 млрд долларов

За последние 10 лет Евросоюз инвестировал в проекты в Азербайджане более 20 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По его словам, Азербайджан – важный партнер Европейского союза и один из привлекательных рынков для европейских инвесторов. В настоящее время в стране осуществляют деятельность более 700 европейских компаний.

С.Мамедов отметил, что ЕС остается одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана.

Замминистра сказал, что в 2021 году доля ЕС во внешней торговле Азербайджана составила 44,8% (15,2 млрд долларов США), в январе-октябре 2022 года этот показатель составил 54,49% (25,23 млрд долларов США).

"С большим удовлетворением хочу сообщить, что сотрудничество с ЕС – одно из основных направлений внешней политики нашей страны. В растущей динамике отношений между сторонами особое значение имеют взаимные визиты, встречи на высоком уровне и обширная договорно-правовая база, кроме того, торговля является одним из основных направлений нашего двустороннего сотрудничества", - отметил С.Мамедов.

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Версия на английском языке Sahib Mammadov: EU has invested more than $20 billion in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: "Aİ Azərbaycana 20 mlrd dollardan çox investisiya yatırıb"

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