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Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы

Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы Использование электронной таможенной службы "упрощенная декларация - электронная торговля" возможно через мобильное приложение Smart Customs
Бизнес
29 января 2021 г. 12:49
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
Сафар Мехдиев
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Система "Упрощенная декларация-электронная торговля" (мобильное приложение Smart Customs) была запущена в сентябре прошлого года, однако в связи с временным ограничением доступа в интернет на территории Азербайджана до конца 2020 года обязательное декларирование было приостановлено.

Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев, комментируя недовольства в связи с использованием программы Smart Customs.

По его словам, за это время программа была усовершенствована, и с начала текущего года вновь началось ее применение: "Мобильное приложение Smart Customs является проектом, направленным на перенос таможенных услуг на мобильную платформу, тем самым повышение уровня доступности таможенных услуг. В настоящее время усовершенствованная версия включает в себя таможенные услуги "упрощенная декларация - электронная торговля", "электронная очередь", "быстрый переход" и "расчет таможенных платежей, связанных с импортом легковых автомобилей", и в будущем количество видов услуг возрастет".

С. Мехдиев отметил, что использование электронной таможенной службы "упрощенная декларация - электронная торговля" возможно через мобильное приложение Smart Customs, разработанное для пользователей операционных систем Android и IOS: "По последним данным, приложение уже имеет более 29 тыс. пользователей Android и более 3 700 пользователей IOS".

Председатель комитета отметил, что в процессе реализации каждого новшества возникают определенные проблемы: "В процессе реализации этого проекта, полностью основанного на информационных технологиях, не так-то просто избежать проблем и изменить сформировавшиеся за долгое время привычки людей. Но я могу заверить наших граждан, что с точки зрения обеспечения их удобства, а также повышения эффективности работы таможенных органов, Smart Customs имеет важное значение. Уже устранены проблемы, возникшие в первые дни реализации проекта, система функционирует нормально, и я верю, что, как и другие наши инновации, Smart Customs будет полезен для нашей страны, наших граждан".

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Версия на азербайджанском языке Səfər Mehdiyev: “Hər bir yeniliyin həyata keçirilməsi prosesində müəyyən problemlər yaranır”

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