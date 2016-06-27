 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рынки США упали до минимума за 10 месяцев после Brexit

    Акции многих компаний потеряли в цене

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Фондовые индексы США  показали самое значительное падение за 10 месяцев после объявления результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, акции многих компаний потеряли в цене. 

    Так, General Electric подешевела на 2,7 процента, American Express — на пять процентов, Caterpillar — на 6,6 процента. Капитализация Procter&Gamble упала на 2,3 процента. Бумаги банков Goldman Sachs и JPMorgan просели на 7,1 и семь процентов соответственно.

    23 июня, в Великобритании прошел референдум по вопросу о дальнейшем пребывании страны в ЕС. Сторонники Brexit победили с 51,9 процента голосов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi