Розничный товарооборот в Азербайджане вырос более чем на 3%

В январе текущего года оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3,4% в реальном выражении по сравнении с тем же месяцем прошлого года - до 4,5 млрд манатов.

В январе текущего года оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3,4% в реальном выражении по сравнении с тем же месяцем прошлого года - до 4,5 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на 2,5 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 2 млрд манатов.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года оборот розничной торговли вырос на 3,4% в реальном выражении, в том числе на 2,1% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 5% по непродовольственным товарам.

В январе текущего года из средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 49,9% приходится на продукты питания, 5% - напитки и табачные изделия, 14,3% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,6% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические и медицинские товары, 1,3% - на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 17,5% - других непродовольственных товаров.

В отчетном месяце в розничной торговой сети один человек сделал покупки в среднем на 441,3 маната, в том числе купил продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 242,3 маната, непродовольственных товаров на сумму 199 манатов.