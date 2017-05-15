Розничный товарооборот в Азербайджане увеличился почти на 2%

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на 10,2 млрд манатов, что на 1,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 50,6% пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 49,4% - непродовольственные товары. Стоимостный объем проданных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 0,6% и 2,7% по сравнению с аналогичными показателями за 2016 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,2% средств на продовольственные товары, 5,4% - напитки и табачные изделия, 17,7% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,4% - электрические товары, 4,9% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 18,3% - иные непродовольственные товары.

В январе-марте 11,4% потребительских товаров продано юридическими лицами, 53,5% - индивидуальными предпринимателями, 35,1% - на рынках и ярмарках. Продажи юридическими лицами в реальном выражении увеличились на 2,7%, индивидуальными предпринимателями – 2,5%, на рынках и ярмарках остались стабильными.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 263,5 маната, что в номинальном выражении на 36,0 маната или 15,8% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 133,2 маната, непродовольственных товаров – 130,3 маната.