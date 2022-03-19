Россия выделяет средства на поддержку рынка труда

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против РФ санкций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против РФ санкций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Более 39 миллиардов рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Источником финансирования станет резервный фонд правительства", - говорится в сообщении.

Более 25,5 миллиарда рублей пойдут на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. По данным пресс-службы, при необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.



Уточняется, что более 7 миллиардов рублей направят на реализацию региональных программ, благодаря которым находящиеся под риском увольнения сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Эта мера коснется 125 тысяч граждан.