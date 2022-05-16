Россия ограничила поставки птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады

Россельхознадзор ограничил поставки в РФ птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады.

Россельхознадзор ограничил поставки в РФ птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор вводит с 16 мая 2022 года временные ограничения на поставки живой птицы и продуктов птицеводства из американского штата Юта и канадских провинций Нью-Брансуик и Манитоба", - говорится в сообщении.

Временные ограничения вводятся в связи с напряженной эпизоотической ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц. Ведомство сообщает, что под запрет попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукция.

Кроме того, запрещаются к ввозу корма и кормовые добавки для птиц. Также ограничен транзит по территории России живой птицы происхождением из этих регионов.