Россия и Азербайджан договорились об увеличении групп возвращающихся через госграницу

Глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев согласовали в телефонном разговоре увеличение количества людей, возвращающихся через государственную границу. Многие граждане двух стран не успели вернуться на родину до закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

Согласно сообщению, по итогам работы двусторонней рабочей группы сегодня через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Яраг—Казмаляр» будет пропущено 250 граждан Азербайджана, а 25 июня на территорию РФ будет возвращено до 450 российских граждан.

Согласно достигнутым договоренностям, вопросы размещения, питания, улучшения бытовых условий и медицинского обслуживания граждан Азербайджана, ожидающих возвращения на родину, будут решаться двумя сторонами совместно.

Принято решение о разворачивании азербайджанской стороной в палаточном городке МЧС России в селе Куллар Дербентского района дополнительного полевого палаточного госпиталя с медицинским персоналом и психологами от МЧС Азербайджана. Азербайджанской стороной будет организовано питание постояльцев лагеря, увеличено количество мест в столовой. Закупку продуктов питания предполагается осуществлять у местных производителей.

Сейчас на территории Дербента и Дербентского района Дагестана ожидают возвращения домой около 650 граждан Азербайджана, сообщили в пресс-службе.