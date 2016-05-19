​Rolls-Royce представил спецверсию Phantom Zenith

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Компания Rolls-Royce Motor Cars представила новую коллекцию автомобилей Phantom Zenith, в которую войдут последние в истории Phantom Drophead Coupe и Phantom Coupe.

Как сообщает Report со ссылкой на RED Communications, о намерении создать коллекцию, посвященную завершению выпуска моделей Phantom седьмого поколения, Rolls-Royce объявил еще в феврале текущего года. Однако как будут выглядеть интерьер и экстерьер спецверсий автомобилей Phantom Drophead Coupe и Phantom Coupe стало известно только сейчас.

"Мы открываем новую амбициозную страницу в истории Rolls-Royce, и я с радостью представляю коллекцию Bespoke-автомобилей, которая воздает должное двум из самых редких и именитых автомобилей класса ультралюкс в мире: Phantom Drophead Coupe и Phantom Coupe. Коллекция автомобилей Phantom Zenith свидетельствует о неослабевающем стремлении бренда устанавливать новые стандарты, по которым затем оцениваются все другие предметы роскоши", - отметил генеральный директор компании Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер Отвос.

Phantom Drophead Coupe и Phantom Coupe, которые войдут в коллекцию, станут настоящими жемчужинами для коллекционеров. На все эти 50 автомобилей уже поступили заказы от ценителей, которые пополнят ими самые роскошные коллекции в мире. При этом владельцы могут быть уверены, что ценность их приобретения никогда не уменьшится, поскольку серия никогда не расширится.

Отметим, что, начиная с момента основания компании 113 лет назад, движущей силой истории Rolls-Royce Motor Cars являлось неослабевающее стремление устанавливать новые стандарты, по которым затем оцениваются все другие предметы роскоши. 1 января 2003 года марка в очередной раз подтвердила приверженность этой философии, передав заказчику первый автомобиль Phantom седьмого поколения на новом заводе Rolls-Royce в Гудвуде (Великобритания). Самые взыскательные ценители роскоши и самые уважаемые эксперты во всем мире мгновенно отдали свое сердце мощному и в то же время элегантному выражению бескомпромиссной современной роскоши.