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Проведены переговоры по грузоперевозкам между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Арменией

Проведены переговоры по грузоперевозкам между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Арменией Проведены переговоры между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Арменией о скоординированной и бесперебойной перевозке грузов.
Бизнес
20 мая 2022 г. 20:27
Проведены переговоры по грузоперевозкам между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Арменией

Проведены переговоры между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Арменией о скоординированной и бесперебойной перевозке грузов.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на администрацию правительства Грузии.

Было отмечено, что переговоры прошли при координации Грузии.

В ходе обсуждения на заседании Экономического совета под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили было отмечено, что со стороны Грузии задержек в грузоперевозках нет. Подчеркнуто, что некоторые недочеты в этом направлении связаны с инфраструктурой на противоположной стороне, а вопрос с таможенно-пропускным пунктом “Ларс” - с ремонтными работами.

В ходе переговоров также были урегулированы вопросы, связанные с транспортировкой скоропортящихся продуктов.

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Версия на английском языке Georgia, Azerbaijan, Turkiye and Armenia negotiate cargo transportation
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında yükdaşımalarla bağlı danışıqlar aparılıb

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