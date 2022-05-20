Проведены переговоры по грузоперевозкам между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Арменией

Проведены переговоры между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Арменией о скоординированной и бесперебойной перевозке грузов.

Проведены переговоры между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Арменией о скоординированной и бесперебойной перевозке грузов.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на администрацию правительства Грузии.

Было отмечено, что переговоры прошли при координации Грузии.

В ходе обсуждения на заседании Экономического совета под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили было отмечено, что со стороны Грузии задержек в грузоперевозках нет. Подчеркнуто, что некоторые недочеты в этом направлении связаны с инфраструктурой на противоположной стороне, а вопрос с таможенно-пропускным пунктом “Ларс” - с ремонтными работами.

В ходе переговоров также были урегулированы вопросы, связанные с транспортировкой скоропортящихся продуктов.