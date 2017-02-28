Прогноз: В этом году в Грузии без работы останутся тысячи человек

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В этом году в Грузии без работы останутся тысячи человек. Участились увольнения сотрудников из частных компаний. Проблема касается абсолютно всех сегментов, в том числе таких компаний, которые считаются самыми хорошими работодателями.

Как сообщает Report со ссылкой на Apsny.ge, об этом заявила советник президента Грузии по экономическим вопросам Майя Меликидзе.

По ее словам, в бизнес-секторе также планируется сокращение, одной из причин которого является дисбаланс между спросом и поставкой: "Поэтому на встрече с миссией МВФ одной из главных тем была проблема безработицы".

"Представители бизнеса говорят, что причиной этого стал экономический рост, который составил 2,2%. Это, в свою очередь, приводит к снижению спроса. Поэтому, согласно логике рыночной экономики, когда потребляешь меньше, то и поставлять нужно меньше. А поставками занимается частный сектор, а когда заказов мало, то первый удар приходится по кадрам", - пояснила Майя Меликидзе.

По информации Объединенных профсоюзов Грузии, за последние три месяца 2016 года работу потеряло около 4 000 человек.

"В последнее время участились увольнения как в частном, так и в госсекторе. Это не временное явление. В будущем работу потеряет еще больше человек. К сокращению кадров приводит экономическое состояние, что связано и с валютным курсом. Но самое большое влияние на это оказало увеличение акцизного налога. Изменения в налоговом кодексе привели к росту цен, что отразилось на потреблении и создало проблемы компаниям. В экспорт-импорте у нас дисбаланс и это также плохо отражается на безработице, особенно в тех сферах, где есть широкое потребление", - сообщили из организации.