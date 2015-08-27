Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за январь-июль этого года продовольствие в России подорожало на 10,6%.

Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении Госкомстата России.

Причиной подорожания послужили приостановка Россией импорта продовольствия из западных стран и девальвация рубля.

Согласно статистике, подорожание продовольствия наблюдалось еще в начале года. В январе-июле в списке лидировали цены на фрукты - 25,4%.

Рыба и морепродукты подорожали на 17,8%, сахар и мед - на 16,3%. Цена на хлеб и мясо, подорожала, соответственно, на 11,6% и 7%.

Отметим, что за указанное время продовольствие в Европе подешевело на 0,1%.