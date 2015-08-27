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    ​Продовольствие в России подорожало на 10,6%

    В Европе же цены упали на 0,1%

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за январь-июль этого года продовольствие в России подорожало на 10,6%.

    Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении Госкомстата России.

    Причиной подорожания послужили приостановка Россией импорта продовольствия из западных стран и девальвация рубля.

    Согласно статистике, подорожание продовольствия наблюдалось еще в начале года. В январе-июле в списке лидировали цены на фрукты - 25,4%.

    Рыба и морепродукты подорожали на 17,8%, сахар и мед - на 16,3%. Цена на хлеб и мясо, подорожала, соответственно, на 11,6% и 7%.

    Отметим, что за указанное время продовольствие в Европе подешевело на 0,1%.  

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