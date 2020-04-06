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Продлен срок подачи налоговых отчетов по сферам, деятельность которых ограничена

​Продлен срок подачи налоговых отчетов по сферам, деятельность которых

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Решением Кабмина Азербайджана от 31 марта "О регулировании режима работы в период особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики” определены сферы, деятельность которых разрешена в рамках особого карантинного режима, деятельность по другим направлениям ограничена.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, в связи с этим установлены новые крайние сроки подачи налоговых отчетов.

Так, крайний срок представления налоговых отчетов налогоплательщиками по сферам, разрешенным к деятельности установлен до 6 апреля, по сферам, деятельность которых ограничена, - до 20 апреля. 

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