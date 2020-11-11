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Продажи на платформах Alibaba превысили $56 млрд

Продажи на платформах Alibaba превысили $56 млрд Общий объем продаж компаний за первые тридцать минут тотальной распродажи по случаю Дня холостяка (11 ноября) на принадлежащей компании Alibaba площадке Tmall, включая дополнительные три дня акции, которые были объявлены в этом году (1-3 ноября), превысил
Бизнес
11 ноября 2020 г. 06:33
Продажи на платформах Alibaba превысили $56 млрд

Общий объем продаж компаний за первые тридцать минут тотальной распродажи по случаю Дня холостяка (11 ноября) на принадлежащей компании Alibaba площадке Tmall, включая дополнительные три дня акции, которые были объявлены в этом году (1-3 ноября), превысил 372,3 млрд юаней (около 56,4 млрд долларов США). Такие данные Alibaba были зафиксированы к указанному времени на табло в прямом эфире в среду по каналам Центрального телевидения Китая.

Пиковое значение через несколько минут после начала продаж после 0:00 по местному времени 11 ноября (20:00 10 ноября) достигло 583 тыс. заказов в секунду.

В этом году тотальная распродажа на платформах Alibaba проходит не только 11 ноября. Ранее компания объявила о том, что к акции было добавлено три дополнительных дня - с 1 по 3 ноября, что позволило покупателям получить доступ к большему числу товаров и скидок. За 1 час 51 минуту с момента начала предварительной распродажи в эти три дня, согласно статистике Alibaba, онлайн-продажи около сотни брендов на платформе Tmall превысили 100 млн юаней (свыше 14 млн долларов) на одну компанию. Соответствующий показатель в прошлом году на 11 ноября был достигнут 148 брендами за первые два часа.

Согласно последним данным от Alibaba, в этом году 11 ноября за время распродаж покупатели смогут получить скидки примерно на 16 млн различных товаров, 3 млн из которых относятся к товарам, которые только что поступили на рынок электронной торговли. На платформе Tmall, в частности, покупатели получат возможность приобрести товары свыше 250 тыс. брендов, 2 600 из них - новые зарубежные бренды.

День тотальной распродажи, называемый в Китае Днем холостяка, или Всемирным днем шопинга, с 2009 года традиционно проводится на площадках Alibaba 11 ноября. В этот день в течение 24 часов магазины значительно снижают цены на всех торговых онлайн-площадках компании.

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