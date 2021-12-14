Принят новый стандарт проверки алкогольных напитков на качество

Для улучшения качества производимых в Азербайджане водочных напитков принят госстандарт AZS 904-2021 "Водочная продукция. Общие технические условия".

Для улучшения качества производимых в Азербайджане водочных напитков принят госстандарт AZS 904-2021 "Водочная продукция. Общие технические условия".

Об этом сообщили Report в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана.

Стандарты, определяющие требования качества в сфере крепленных алкогольных напитков, подготовлены на основе международных правил и норм, последних достижений науки и технологий. По представлению Технического комитета по стандартизации "Продукций виноградарства и виноделия" проект стандарта был подтвержден Азербайджанским институтом стандартизации при Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком и внесен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Новые стандарты по водочной продукции наравне с качеством продукции, окажут положительное воздействие и на увеличение ее конкурентоспособности.