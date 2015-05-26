​При организационной поддержке INDEX состоялся "Саммит цифровых медиа"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ При совместной организации Центра развития человеческого капитала INDEX и Бейкентского университета состоялось мероприятие "Саммит цифровых медиа" (Dijital Medya Zirvesi). Как сообщает Report, на встрече были затронуты темы маркетинговой стратегии (Marketing Strategies), управления торговыми марками (Brand Management), создания вирусного видео. Участники саммита обсудили важное значение и будущее цифровых медиа.

На саммите, прошедшем в форме коротких панелей, участникам был предоставлен шанс получить интересную информацию от создателей проектов в сфере нетворкинга. Участники саммита, обладающие достаточным опытом и знаниями в своих сферах, дали рекомендации представителям азербайджанской и турецкой молодежи, которые проявляют интерес к данной сфере.

Затем всем зарегистрированным 1 200 участникам были вручены сертификаты.

В завершении мероприятия ректор Бейкентского университета М.Эмин Карахан вручил председателю INDEX Рашаду Абдуллаеву сертификат благодарности.