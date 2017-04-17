Президент Азербайджана: Развитие предпринимательства - один из приоритетных для нас вопросов

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ "Развитие предпринимательства - один из приоритетных для нас вопросов. Развитию предпринимательства оказывается, как политическая поддержка, так и очень большая методическая поддержка со стороны государственных структур. Для предпринимателей государством также был построен и сдан в эксплуатацию Аранский региональный центр развития в Евлахском районе, что является еще одним показателем поддержки развития предпринимательства".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на республиканском совещании ненефтяных экспортеров в Евлахе.

Глава государства сказал: "С предпринимателями я регулярно, по несколько раз в год, провожу встречи. В течение последних 13-14 лет были проведены встречи с сотнями предпринимателей. Я лично принимал участие в открытии многих предприятий в сфере предпринимательской деятельности. Предприниматели хорошо знают, что их деятельности государством оказывается очень большая поддержка, в том числе политическая поддержка".

Президент Азербайджана отметил, что за последние годы по линии Национального фонда поддержки предпринимательства предпринимателям на очень льготных условиях было выдано государством более 2-х миллиардов манатов кредитов. Эти кредиты, а также проекты, реализуемые за счет средств, вложенных предпринимателями, дают сегодня основание говорить о том, что мы повышаем наш ненефтяной экспорт. Так как, если бы не было этих кредитов, то многие проекты остались бы нереализованными, и сегодня не могло бы быть речи не только о росте нашего экспортного потенциала, но и удовлетворении внутренних потребностей в целом. И поэтому государственная политика, оказываемые предпринимательству политическая, моральная, финансовая поддержка, а также серьезные реформы, проводимые для развития предпринимательства, предоставляемые им льготы являются одним из главных факторов, придающих сегодня импульс развитию ненефтяного сектора в Азербайджане.