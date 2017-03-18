Президент Азербайджана: Экономическая ситуация улучшается

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ "Экономическая ситуация улучшается. Прошлый год стал годом экономической стабилизации, годом глубоких экономических реформ. Эти реформы начали приносить свои плоды. А этот год - уже год роста. Показатели двух месяцев этого года подтверждают это. Наблюдается, пусть небольшой, но экономический рост". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на всенародном празднестве по случаю Новруза.

Глава государства отметил, что с начала этого года в Азербайджане ВВП вырос на 0,4%: "Рост в ненефтяной промышленности составил 5%, в сельском хозяйстве - более чем 3%. Это основные показатели экономического развития. В отличие от многих других стран-экспортеров нефти и газа в прошлом году, нам удалось сохранить наши валютные резервы. Мы не потратили их, хотя могли бы потратить. Но мы думаем о долгосрочных интересах нашей страны. Каждый год мы должны увеличивать наши валютные резервы. И достигаем этого. Сегодня наши валютные резервы в пять раз больше, чем внешний долг. Наверно, найдется очень мало стран в мире, где этот показатель на таком уровне".