Представитель посольства Греции побывал в BBF

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Руководитель экономического отдела посольства Греции в Азербайджане Вассилиос Ситарас стал гостем Baku Business Factory (BBF).

Как сообщает Report, В.Ситарас встретился с членом правления Baku Business Factory Анаром Аскеровым и менеджером по проектам Рашадом Мамедовым.

В ходе встречи В.Ситарас был проинформирован о созданных в BBF условиях, цели и будущих планах компании.

Также участники встречи обсудили вопрос развития связей между греческими компаниями и стартапами, действующими в BBF и направившими обращение в компанию.

После встречи Вассилиос Ситарас поделился своими впечатлениями с Report.

Представляем интервью вниманию читателей.

- Вы уже встречались с руководством Baku Business Factory (BBF). Было бы интересно узнать, каковы ваши впечатления и ожидания. Кроме того, хотелось бы спросить Вас, возможен ли трансфер опыта BBF на рынок стартапов Греции?

- Я был очень рад посетить Baku Business Factory (BBF). Это крупная инициатива. Думаю, что Азербайджан нуждается в такого рода инициативах. Это важно для развития бизнеса и дифференциации производства в стране, а также с позиции формирования не зависящей от нефти промышленности. На самом деле Греция имеет подобный опыт со стартапами. Положительный момент заключается в том, что представители BBF представили список учреждений, аналогичные которым есть и в Греции. Я имел шанс отметить наиболее важные из них для себя, и думаю, что возможности для сотрудничества весьма широки. Это будет способствовать обмену опытом и повышению производительности учреждений в обеих странах. Учреждения стартапов в Греции могут воспользоваться опытом BBF, в то же время BBF может освоить опыт партнеров в нашей стране. Очень скоро я налажу связи между сторонами.

- На первый взгляд кажется, что большинство стартап-проектов в Азербайджане связаны с ИКТ. В каких областях в основном выдвигаются стартап-проекты в Греции?

- Конечно же, как и в Азербайджане, сектор ИКТ имеет большое значение в Греции. Думаю, что нельзя довольствоваться только проектами в ИКТ. Другие аспекты экономики также должны быть приняты во внимание. В частности, необходимо испытать сферы с реальными возможностями производства. Например, сельское хозяйство, которое имеет огромный потенциал в Азербайджане. Я был рад увидеть здесь компании, которые задействованы в сельскохозяйственной отрасли. Я думаю, что для расширения сфер производства надо начать с фундаментальных областей. На протяжении многих лет сельское хозяйство считается ведущей отраслью экономики. Поэтому важно развитие в этой области. Я думаю, что BBF может сыграть большую роль в этом.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.