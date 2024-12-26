О нас

Председательство в Союзе торгово-промышленных палат тюркских государств перешло к Азербайджану

Председательство в Союзе торгово-промышленных палат тюркских государств перешло к Азербайджану Сегодня на Генассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку председательство в организации перешло от Турции к Азербайджану - президенту Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамеду Мус
Бизнес
26 декабря 2024 г. 14:17
Председательство в Союзе торгово-промышленных палат тюркских государств перешло к Азербайджану

Сегодня на Генассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку председательство в организации перешло от Турции к Азербайджану - президенту Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамеду Мусаеву.

Как сообщает Report, участники Ассамблеи пожелали ему успехов.

Напомним, что Союз торгово-промышленных палат тюркских государств был учрежден в мае 2019 года в столице Казахстана Астане при поддержке соответствующих организаций работодателей стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), в том числе Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики. В настоящее время в состав союза входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Северный Кипр являются наблюдателями.

Основными задачами союза являются облегчение торговли в регионе путем устранения факторов, препятствующих обмену товарами и услугами между странами-членами, содействие развитию инвестиционной среды с целью увеличения иностранных инвестиций, а также обеспечение взаимного сотрудничества и помощь в разрешении коммерческих споров, которые могут возникнуть между компаниями тюркских государств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türk Ticarət və Sənaye Palataları Birliyinə sədrlik Azərbaycana keçib

Экслюзивные новости

МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi