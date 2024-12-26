Председательство в Союзе торгово-промышленных палат тюркских государств перешло к Азербайджану

Сегодня на Генассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку председательство в организации перешло от Турции к Азербайджану - президенту Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамеду Мус

Сегодня на Генассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку председательство в организации перешло от Турции к Азербайджану - президенту Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамеду Мусаеву.

Как сообщает Report, участники Ассамблеи пожелали ему успехов.

Напомним, что Союз торгово-промышленных палат тюркских государств был учрежден в мае 2019 года в столице Казахстана Астане при поддержке соответствующих организаций работодателей стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), в том числе Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики. В настоящее время в состав союза входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Северный Кипр являются наблюдателями.

Основными задачами союза являются облегчение торговли в регионе путем устранения факторов, препятствующих обмену товарами и услугами между странами-членами, содействие развитию инвестиционной среды с целью увеличения иностранных инвестиций, а также обеспечение взаимного сотрудничества и помощь в разрешении коммерческих споров, которые могут возникнуть между компаниями тюркских государств.