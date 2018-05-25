Предприниматели Азербайджана получили экспортные поощрения почти на 5 млн манатов

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день азербайджанские предприниматели получили экспортные поощрения на 4,6 млн манатов. В первом квартале 2018 года ненефтяной экспорт страны увеличился на 35%".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, ведомство продолжает рыночные исследования:

"До сих пор было проведено 12 исследований рынка. В настоящее время имеется около 50 заказов на исследование рынка. Эти исследования помогут в деле поощрения экспорта".

Ш.Мустафаев также добавил, что в ОАЭ откроют "Азербайджанский торговый дом", а в Латвии и Украине завершено их создание.