Предложено провести азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по решению организационных вопросов

Запланирован визит премьер-министра Грузии в Азербайджан.

По сообщению Report, об этом на встрече с президентом Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамедом Мусаевым заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

В ходе встречи посол выступил с предложением провести бизнес-форум в рамках заседания азербайджано-грузинской экономической комиссии.

Подчеркнув значимость продолжения деловых связей в трехстороннем формате - Азербайджан-Турция-Грузия, М.Мусаев предложил провести совместный бизнес-форум с участием бизнесменов трех стран.

Посол ответил согласием, выдвинув предложения относительно перспектив дальнейшего сотрудничества.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по решению организационных вопросов в преддверии проведения трехстороннего бизнес-форума Азербайджан-Турция-Грузия.