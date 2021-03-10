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Предложено провести азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум

Предложено провести азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум На встрече состоялся широкий обмен мнениями по решению организационных вопросов
Бизнес
10 марта 2021 г. 12:05
Предложено провести азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум
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Запланирован визит премьер-министра Грузии в Азербайджан.

По сообщению Report, об этом на встрече с президентом Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамедом Мусаевым заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

В ходе встречи посол выступил с предложением провести бизнес-форум в рамках заседания азербайджано-грузинской экономической комиссии.

Подчеркнув значимость продолжения деловых связей в трехстороннем формате - Азербайджан-Турция-Грузия, М.Мусаев предложил провести совместный бизнес-форум с участием бизнесменов трех стран.

Посол ответил согласием, выдвинув предложения относительно перспектив дальнейшего сотрудничества.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по решению организационных вопросов в преддверии проведения трехстороннего бизнес-форума Азербайджан-Турция-Грузия.

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Версия на английском языке ФотоGeorgian PM to visit Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə-Gürcüstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilə bilər

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