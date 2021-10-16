Посол: Узбекский бизнес участвует в развитии экономики Азербайджана

Узбекистан рассматривает Азербайджан в качестве перспективного торгово-экономического партнера на пространстве СНГ и готов к масштабному расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Узбекистан рассматривает Азербайджан в качестве перспективного торгово-экономического партнера на пространстве СНГ и готов к значительному расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в интервью Region Plus.

"Мы удовлетворены тем, что в последние годы наметились положительные тенденции в товарообороте между нашими странами. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, связанные с коронавирусом, взаимный товарообмен демонстрировал положительные результаты. Этот тренд получил свое логическое продолжение и в текущем году. За январь-август 2021 года двусторонняя торговля выросла на 31,1%",- отметил посол.

По словам посла, Узбекистану удалось значительно укрепить доверие инвесторов к экономике. Об этом свидетельствует и тот факт, что общий объем инвестиций за короткий срок увеличился в 2,1 раза, в том числе иностранных инвестиций - почти в три раза.

"Представители Азербайджана не остались безучастными в данном процессе. В настоящее время азербайджанские деловые круги участвуют в реализации в Узбекистане инвестиционных проектов в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, производство продовольственных товаров, энергетика и др. Убежден, что в скором времени этот перечень будет значительно расширен за счет других направлений", - заметил посол.

Дипломат добавил, что узбекский бизнес задействован в развитии экономики Азербайджана, к примеру, в сферах шелководства и автомобилестроения. "В настоящее время нами также рассматриваются вопросы создания на территории Азербайджана совместного производства трикотажной, текстильной, кожевенно-обувной, электронной, электротехнической и иной продукции",- сказал Ашрафханов

"В сентябре текущего года мы стали свидетелями еще одного важного шага на пути укрепления узбекско-азербайджанского братства - запуска производства совместного предприятия «Азермаш СР»,"- добавил дипломат.

Посол отмечает, что создание совместного предприятия между Азербайджаном и Узбекистаном позволит выйти на такие экспортные рынки, как Грузия, Турция и страны Африки. "Я не сомневаюсь, что продукция нового автозавода будет пользоваться популярностью у жителей Азербайджана, что им понравятся обновленные Nexia, Cobalt, Damas и Labo, а также автобусы СамАвто. И уже сейчас могу сообщить, что в дальнейшем к ним добавятся и автомобили Chevrolet Onix и Tracker",- заявил он.

В настоящее время Узбекистан работает над проведением очередного, одиннадцатого заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству, а также национальной выставки Made in Uzbekistan в городе Баку. Посол убежден, что участие деловых кругов Азербайджана в этой выставке окажется полезным с точки зрения расширения экономических связей между бизнесом двух стран.