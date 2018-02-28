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    Посол: "Турецкие авиалинии" увеличат количество авиарейсов из Азербайджана

    В 2017 году компания перевезла из Азербайджана более 300 тыс. пассажиров
    © Report

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Компания "Турецкие авиалинии" ("Türk Hava Yolları") перевезла в 2017 году из Азербайджана более 300 тыс. пассажиров".

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель азербайджанского представительства "Турецких авиалиний" Сейфуллах Ильяс. 

    По его словам, компания открыла также рейс в Краснодарский край РФ.

    "В прошлом году мы осуществили перевозку 60 млн пассажиров. В этом году хотим довести их число до 75 млн", - отметил официальный представитель компании.

    Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал подчеркнул, что "Турецкие авиалинии" увеличат количество рейсов из Азербайджана: "10 лет назад ежедневно из Азербайджана осуществлялся один авиарейс. Сейчас ежедневно осуществляется по 4 рейса. Количество авиарейсов будет увеличено. Кроме того, мы намерены увеличить направления полетов из Баку в Турцию".

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