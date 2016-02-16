Посол Швеции в Азербайджане вручила сертификаты женщинам-предпринимателям

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Посол Швеции в Азербайджане Ингрид Терсман вручила сертификаты женщинам-предпринимателям Азербайджана по итогам четырехдневного семинара в Баку.

Как сообщили Report в посольстве Швеции в Азербайджане, семинар состоялся в рамках программы "Женщины в бизнесе" Европейского банка реконструкции и развития. Программа была профинансирована ЕС и Швецией.

На семинаре посол заявила, что рада видеть группу высококвалифицированных женщин-предпринимателей в Азербайджане. Она отметила, что "страна, которая продвигает предпринимательские способности как мужчин, так и женщин, будет наиболее успешной".