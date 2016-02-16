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    Посол Швеции в Азербайджане вручила сертификаты женщинам-предпринимателям

    Рада видеть группу высококвалифицированных женщин-предпринимателей в Азербайджане

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Посол Швеции в Азербайджане Ингрид Терсман вручила сертификаты женщинам-предпринимателям Азербайджана по итогам четырехдневного семинара в Баку.

    Как сообщили Report в посольстве Швеции в Азербайджане, семинар состоялся в рамках программы "Женщины в бизнесе" Европейского банка реконструкции и развития. Программа была профинансирована ЕС и Швецией.

    На семинаре посол заявила, что рада видеть группу высококвалифицированных женщин-предпринимателей  в Азербайджане. Она отметила, что "страна, которая продвигает предпринимательские способности как мужчин, так и женщин, будет наиболее успешной".

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