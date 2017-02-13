Посол: Азербайджан заинтересован в развитии торгового и экономического сотрудничества с Пакистаном

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Бизнес-сообщества Азербайджана и Пакистана должны контактировать друг с другом на регулярной основе.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом на встрече с азербайджанской бизнес делегацией заявил действующий председатель Торгово-промышленной палаты Лахора Насир Хамид.

По его словам, в 2013-м году товарооборот между странами составил 50 млн долларов, в 2014-м - 28 млн долларов, в 2015-м году - 42 млн долларов: "Эти данные не отражают реальных возможностей".

Н. Хамид отметил, что две страны могли бы создать совместные предприятия в области фармацевтики, обработки фруктов и овощей, производства соков, сахара, легкой промышленности.

В свою очередь, посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде отметил, что развивающееся торговое сотрудничество между двумя странами является хорошим знаком: "Азербайджан заинтересован в развитии торгового и экономического сотрудничества с Пакистаном".