​Посол: Азербайджан заинтересован в осуществлении прямых торговых операций с Индонезией

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан желает увеличить товарооборот и расширить свои инвестиционные возможности в Индонезии в целях укрепления экономических связей в будущем.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Jakarta Post, об этом заявил посол Азербайджана в Индонезии Тамерлан Караев.

По его словам, Азербайджан стремится к осуществлению прямых торговых поставок из Индонезии для обеспечения более надежной торговли и наоборот.

Издание отмечает, что двусторонняя торговля на данный момент осуществляется через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турция.

"Цена и качество (индонезийских - ред.) товаров, таких как мебель, ценится в Азербайджане, (поэтому - ред.) мы хотим облегчить поставки для наших инвесторов и торговцев посредством налаживания прямых связей с индонезийскими партнерами", - подчеркнул дипломат.

Посол добавил, что Азербайджан, помимо наращивания импорта из Индонезии, ищет пути для большего экспорта товаров, которые будут включать сельскохозяйственную продукцию, такую как фрукты, овощи, хлопок и химические вещества.

Издание также отмечает, что уровень торговли между Индонезией и Азербайджаном за последние пять лет имел тенденцию подъема, вырастая примерно на 21,84% ежегодно, достигнув 2,43 млрд. долларов США в 2014 году. В 2014 году экспорт индонезийских товаров в Азербайджан составил 5,57 млн. долларов США.

Сырая нефть является основным товаром, покупаемым Индонезией из Азербайджана. В то же время индонезийские экспортеры поставляют в основном в республику древесную продукцию, холодильники, столы, кухонную утварь, бумагу и мыло.

Т.Караев добавил, что азербайджанские инвесторы также рассматривают возможность вкладывания денег в сектора, где у них есть опыт инвестирования, таких как нефтепереработка, инфраструктура, сельское хозяйство.

"Наши предприятия должны увидеть проекты в первую очередь. Если они экономически интересны им, то он будут готовы прийти", - отметил дипломат.