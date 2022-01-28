Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло в 3,5 раза

В 2021 году Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 33,912 млрд долларов США.

В 2021 году Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 33,912 млрд долларов США.

Это на 38,6% больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В прошлом году на экспорт пришлось 22,207 млрд долларов США, на импорт - 11,706 млрд долларов США. По сравнению с предыдущим годом экспорт увеличился на 61,6 %, а импорт - на 9,1%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 10,501 млрд долларов США. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.