Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 20%

В январе-июле этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 20 701,383 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4 176,841 млн долларов или 25,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 12 267,714 млн долларов или 59,3% объема внешнеторгового оборота за 7 месяцев, импорта - 8 433,669 млн долларов или 40,7%. За последний год экспорт увеличился на 14,15% или 1 519,395 млн долларов, импорт - на 46% или 2 657,446 млн долларов.

Таким образом, по внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 3 834,046 млн долларов, что на 1 038,051 млн долларов или 20,9% меньше аналогичного периода прошлого года.