Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 25%

В 2019 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 33,303 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 7,7% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота за прошлый год на долю экспорта пришлось 19,636 млрд долларов, импорта - 13,667 млрд долларов. За последний год объем экспорта увеличился на 0,9%, импорта - на 19,2%.

По внешнеторговым операциям образовалось положительное сальдо в размере 5,968 млрд долларов, что на 25,35% меньше аналогичного периода прошлого года.