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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана выросло втрое

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана выросло втрое В январе-июле текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 30 млрд 59 млн долларов США.
Бизнес
16 августа 2022 г. 17:54
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана выросло втрое

В январе-июле текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 30 млрд 59 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 69,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие семь месяцев на экспорт пришлось 22 млрд 565 млн долларов внешнеторгового оборота, на импорт - 7 млрд 494 млн долларов. За последний год экспорт вырос на 98%, импорт - на 19%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 15 млрд 71 млн долларов. Это в три раза больше в годовом сравнении.

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Версия на английском языке Positive balance of Azerbaijan's foreign trade turnover tripled 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfə artıb

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