Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана выросло втрое

В январе-июле текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 30 млрд 59 млн долларов США.

В январе-июле текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 30 млрд 59 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 69,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие семь месяцев на экспорт пришлось 22 млрд 565 млн долларов внешнеторгового оборота, на импорт - 7 млрд 494 млн долларов. За последний год экспорт вырос на 98%, импорт - на 19%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 15 млрд 71 млн долларов. Это в три раза больше в годовом сравнении.