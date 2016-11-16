Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 10 раз

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года Азербайджан осуществил торговые операции со 174 странами на сумму 14 153 697,82 тыс. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), внешнеторговый оборот в годовом исчислении сократился на 23,22%.

За указанный период объем операций импорта в годовом исчислении сократился на 6,64% и составил 6 957 998,81 тыс. долларов, операций экспорта - на 34,48% - до 7 195 699,01 тыс. долларов.

Таким образом, положительное сальдо сократилось в годовом выражении в 9,8 раза и составило 237 700,2 тыс. долларов.

За 10 месяцев этого года в страну импортировано 7 109 наименований товаров, экспортировано 2 717 наименований товаров.