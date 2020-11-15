Подписано соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их торговые партнеры заключили соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), которое образует крупнейшую в мире зону свободной торговли.

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их торговые партнеры заключили соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), которое образует крупнейшую в мире зону свободной торговли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ был принят на четвертом совещании на высшем уровне стран - участниц соглашения о ВРЭП, которое состоялось в Ханое в заключительный день 37-го саммита АСЕАН и сопутствующих мероприятий.

Как отмечалось на совещании, соглашение о ВРЭП послужит толчком к восстановлению экономик стран АСЕАН в постпандемический период. Его вступление в силу создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в 28 трлн долларов США, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП. Реализация положений соглашения, как полагают эксперты, имеет большой потенциал для создания рабочих мест, а также ускорит развитие региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек, что даст мощный импульс развитию экономик стран АСЕАН и государств - партнеров ассоциации. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до 100 трлн долларов США.