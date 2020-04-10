Подготовлены видеоинструкции для облегчения обращений предпринимателей

Министерством экономики начато претворение в жизнь второго пункта Плана мероприятий по предотвращению негативного влияния коронавируса - выплата определенной части заработной платы наемным работникам и оказание финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям, пострадавшим от пандемии.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Финансовая поддержка будет оказана на основе обращений, направленных посредством электронных кабинетов на сайте www.e-taxes.gov.az. Министерство экономики подготовило видеоинструкции для облегчения обращения субъектов предпринимательства. Эти инструкции объясняют правила подачи заявок.

Отметим, что в целях обеспечения исполнения пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года Кабинетом министров 4 апреля 2020 года был утвержден соответствующий План мероприятий.

Программы финансовой поддержки охватят до 600 тысяч наемных работников и частных предпринимателей. Учитывая интерес к видеоинструкции широкой общественности, представляем их вниманию наших читателей:

1. Видеоинструкция, поясняющая порядок составления обращения о выплате определенной части заработной платы наемным работникам:

2. Видеоинструкция, поясняющая порядок составления обращения об оказании финансовой помощи частным (микро) предпринимателям: