Подготовлены видеоинструкции для облегчения обращений предпринимателей

Министерством экономики начато претворение в жизнь второго пункта Плана мероприятий по предотвращению негативного влияния коронавируса - выплата определенной части заработной платы наемным работникам и оказание финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям, пострадавшим от пандемии.
Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.
Финансовая поддержка будет оказана на основе обращений, направленных посредством электронных кабинетов на сайте www.e-taxes.gov.az. Министерство экономики подготовило видеоинструкции для облегчения обращения субъектов предпринимательства. Эти инструкции объясняют правила подачи заявок.
Отметим, что в целях обеспечения исполнения пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года Кабинетом министров 4 апреля 2020 года был утвержден соответствующий План мероприятий.
Программы финансовой поддержки охватят до 600 тысяч наемных работников и частных предпринимателей. Учитывая интерес к видеоинструкции широкой общественности, представляем их вниманию наших читателей:
1. Видеоинструкция, поясняющая порядок составления обращения о выплате определенной части заработной платы наемным работникам:
2. Видеоинструкция, поясняющая порядок составления обращения об оказании финансовой помощи частным (микро) предпринимателям: