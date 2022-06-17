По инициативе Лейлы Алиевой в Женеве представлен ковер "Симург, плывущий под водой"

В рамках выставки "Мои моря, мои океаны" (My Seas, My Oceans), которая будет проходить с 14 по 30 июня 2022 года, был представлен азербайджанский ковер "Симург, плывущий под водой".

В рамках выставки "Мои моря, мои океаны" (My Seas, My Oceans), которая будет проходить с 14 по 30 июня 2022 года, был представлен азербайджанский ковер "Симург, плывущий под водой".

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерхалча".

Выставка «Мои моря, мои океаны», организована по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды), при поддержке Женевского отделения Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного представительства Азербайджана при Женевском отделении ООН.

В открытии выставки приняли участие генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, представители аккредитованного в Женеве дипломатического корпуса и общественных организаций, наши соотечественники.