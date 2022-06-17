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По инициативе Лейлы Алиевой в Женеве представлен ковер "Симург, плывущий под водой"

По инициативе Лейлы Алиевой в Женеве представлен ковер "Симург, плывущий под водой" В рамках выставки "Мои моря, мои океаны" (My Seas, My Oceans), которая будет проходить с 14 по 30 июня 2022 года, был представлен азербайджанский ковер "Симург, плывущий под водой".
Бизнес
17 июня 2022 г. 15:56
По инициативе Лейлы Алиевой в Женеве представлен ковер Симург, плывущий под водой

В рамках выставки "Мои моря, мои океаны" (My Seas, My Oceans), которая будет проходить с 14 по 30 июня 2022 года, был представлен азербайджанский ковер "Симург, плывущий под водой".

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерхалча".

Выставка «Мои моря, мои океаны», организована по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды), при поддержке Женевского отделения Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного представительства Азербайджана при Женевском отделении ООН.

В открытии выставки приняли участие генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, представители аккредитованного в Женеве дипломатического корпуса и общественных организаций, наши соотечественники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Cenevrədə “Su altında üzən Simurq” xalçası təqdim edilib

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