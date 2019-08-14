PASHA Holding учредил новую компанию

Министерство налогов взяло на государственную регистрацию ООО "Keystone Azerbaijan".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридический адрес новой компании такой же, как у ООО "PASHA Holding" – город Баку, Насиминский район, проспект Нефтяников, 153 (Port Baku), уставный капитал компании - 100 долларов, законным представителем является Заур Наби оглу Меликов.

З.Меликов также является членом Большого кредитного комитета ОАО "PASHA Bank", входящего в холдинг, и младшим менеджером по инвестициям ООО "PASHA Investment".