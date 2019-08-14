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PASHA Holding учредил новую компанию

PASHA Holding учредил новую компанию

Министерство налогов взяло на государственную регистрацию ООО "Keystone Azerbaijan".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридический адрес новой компании такой же, как у ООО "PASHA Holding" – город  Баку, Насиминский район, проспект Нефтяников, 153 (Port Baku), уставный капитал компании - 100 долларов, законным представителем является Заур Наби оглу Меликов.

З.Меликов также является членом Большого кредитного комитета ОАО "PASHA Bank", входящего в холдинг, и младшим менеджером по инвестициям ООО "PASHA Investment".

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