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Паромом "Азербайджан" перевезено более 10 тыс. грузовиков

Паромом "Азербайджан" перевезено более 10 тыс. грузовиков На сегодняшний день на пароме "Азербайджан" выполнено 322 рейса, перевезено 1 073 вагона, 2 596 легковых автомобилей, 10 178 грузовиков и 11 159 пассажиров.
Бизнес
1 марта 2023 г. 11:51
Паромом Азербайджан перевезено более 10 тыс. грузовиков

На сегодняшний день на пароме "Азербайджан" выполнено 322 рейса, перевезено 1 073 вагона, 2 596 легковых автомобилей, 10 178 грузовиков и 11 159 пассажиров.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Судно-паром "Азербайджан" вошло в список 50 лучших судов мира по рейтингу "Significant Ship 2021" Британского Королевского общества инженеров-судостроителей (RINA).

Уникальное судно с 25 постоянными членами экипажа имеет длину 154,50 метра, ширину 17,7 метра и высоту 7,5 метра. В настоящий момент по своей грузоподъемности судно больше, чем другие паромы в Каспийском море. Паром может перевозить 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей/ грузовиков TIR.

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Версия на английском языке Over 10,000 track units transported by Azerbaijan ferry
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan” gəmi-bərəsi ilə indiyədək 10 mindən çox TIR daşınıb

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