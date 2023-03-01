Паромом "Азербайджан" перевезено более 10 тыс. грузовиков

На сегодняшний день на пароме "Азербайджан" выполнено 322 рейса, перевезено 1 073 вагона, 2 596 легковых автомобилей, 10 178 грузовиков и 11 159 пассажиров.

На сегодняшний день на пароме "Азербайджан" выполнено 322 рейса, перевезено 1 073 вагона, 2 596 легковых автомобилей, 10 178 грузовиков и 11 159 пассажиров.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Судно-паром "Азербайджан" вошло в список 50 лучших судов мира по рейтингу "Significant Ship 2021" Британского Королевского общества инженеров-судостроителей (RINA).

Уникальное судно с 25 постоянными членами экипажа имеет длину 154,50 метра, ширину 17,7 метра и высоту 7,5 метра. В настоящий момент по своей грузоподъемности судно больше, чем другие паромы в Каспийском море. Паром может перевозить 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей/ грузовиков TIR.