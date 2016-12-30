Парламент Азербайджана утвердил законопроект о налоговой амнистии

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане спишут долги налогоплательщиков по процентам, начисляемым на невыплаченные своевременно задолженности. Кроме того, предусматривается списание финансовых санкций.

Как сообщает Report, законопроект об урегулировании налоговых задолженностей обсужден и утвержден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Задолженности по начисленным процентам и финансовым санкциям, имеющиеся в личном учетном листе налогоплательщиков по состоянию на 1 января 2017 года, будут списаны соответствующими органами исполнительной власти.

Списание долгов по прочим финансовым санкциям будет проводится в нижеследующем порядке:

- если налогоплательщик в январе погасит 30% задолженностей по финансовым санкциям, соответствующими органами исполнительной власти будут списаны оставшиеся 70% финансовых санкций;

- если налогоплательщик в январе-феврале погасит 50% задолженностей по финансовым санкциям – будут списаны оставшиеся 50% финансовых санкций;

- если налогоплательщик в январе-марте погасит 70% задолженностей по финансовым санкциям – будут списаны оставшиеся 30% финансовых санкций.

Закон применяется также в отношении непогашенной части имеющихся на 1 января 2017 года.