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    Парламент Азербайджана утвердил законопроект о налоговой амнистии

    Задолженности по начисленным процентам и финансовым санкциям будут списаны соответствующими органами исполнительной власти

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане спишут долги налогоплательщиков по процентам, начисляемым на невыплаченные своевременно задолженности. Кроме того, предусматривается списание финансовых санкций.

    Как сообщает Report, законопроект об урегулировании налоговых задолженностей обсужден и утвержден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Задолженности по начисленным процентам и финансовым санкциям, имеющиеся в личном учетном листе налогоплательщиков по состоянию на 1 января 2017 года, будут списаны соответствующими органами исполнительной власти.

    Списание долгов по прочим финансовым санкциям будет проводится в нижеследующем порядке:

    - если налогоплательщик в январе погасит 30% задолженностей по финансовым санкциям, соответствующими органами исполнительной власти будут списаны оставшиеся 70% финансовых санкций;

    - если налогоплательщик в январе-феврале погасит 50% задолженностей по финансовым санкциям – будут списаны оставшиеся 50% финансовых санкций;

    - если налогоплательщик в январе-марте погасит 70% задолженностей по финансовым санкциям – будут списаны оставшиеся 30% финансовых санкций.

    Закон применяется также в отношении непогашенной части имеющихся на 1 января 2017 года.

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