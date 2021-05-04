Pandora отказывается от использования натуральных алмазов

Компания считает, что это позволит ей сократить вредные выбросы почти на 65–99%

Крупнейший в мире производитель ювелирных изделий, датская компания Pandora больше не будет использовать натуральные алмазы, а только те, которые были выращены в лабораторных условиях.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом компания объявила сегодня, 4 мая, представляя свою новую коллекцию ювелирных украшений Pandora Brilliance из таких искусственных камней. По словам главы Pandora Александра Лачика, такие бриллианты «не только символ инновации и прогресса, но и непреходящей красоты».

Комментируя в интервью BBC решение компании отказаться от натуральных алмазов в производстве ювелирных украшений, А. Лачик отметил, что это правильный шаг, учитывая снижение вредных выбросов и защиту экологии. Искусственные алмазы дешевле, компания может «создавать фактически такие же, какие создает природа, но совсем по другой цене» — их стоимость составляет «треть того, что мы выкапываем из земли». Рынок искусственных алмазов сейчас растет на фоне сокращения добычи натуральных алмазов. В прошлом году производство искусственных алмазов выросло до примерно 6,5 млн карат. Добыча натуральных алмазов упала до 111 млн карат с рекордных 152 млн карат в 2017 году.

В середине прошлого года Pandora первой из крупных мировых производителей ювелирных изделий объявила о том, что с 2025 года намерена использовать только переработанное серебро и золото, отказавшись от добываемых металлов. Компания заявила, что это позволит ей сократить вредные выбросы почти на 65–99%.