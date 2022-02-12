Пакистанские гости ознакомились с деятельностью Бакинской таможни

В рамках визита в нашу страну делегация во главе с руководителем по таможенным операциям Совета по федеральным доходам Пакистана Саедом Мухаммадом Тариком Худа посетила Бакинское главное таможенное управление, Академию Государственного таможенного комитет

В рамках визита в нашу страну делегация во главе с руководителем по таможенным операциям Совета по федеральным доходам Пакистана Саедом Мухаммадом Тариком Худа посетила Бакинское главное таможенное управление, Академию Государственного таможенного комитета и кинологический центр.

Как передает Report, информацию об этом распространил Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Начальник Бакинского главного таможенного управления Пярвиз Кенгерли проинформировал делегацию о деятельности возглавляемой им структуры: "В главном управлении, где осуществляется значительная часть внешнеторговых операций, все операции проходят с применением информационных технологий. Подаваемые предпринимателями в электронном виде декларации обрабатываются в короткие сроки в условиях полной прозрачности посредством специальной программы. Идентификация грузов и другие необходимые этапы таможенного контроля осуществляются с использованием самых современных технологий".

Гостям сообщили, что реформы последних лет в таможенной системе позволили минимизировать контакты между гражданами и чиновниками, упростить таможенные операции, устранить потерю времени и средств.

Затем встреча с пакистанскими гостями прошла в Академии ГТК.