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Пакистанские гости ознакомились с деятельностью Бакинской таможни

Пакистанские гости ознакомились с деятельностью Бакинской таможни В рамках визита в нашу страну делегация во главе с руководителем по таможенным операциям Совета по федеральным доходам Пакистана Саедом Мухаммадом Тариком Худа посетила Бакинское главное таможенное управление, Академию Государственного таможенного комитет
Бизнес
12 февраля 2022 г. 14:08
Пакистанские гости ознакомились с деятельностью Бакинской таможни

В рамках визита в нашу страну делегация во главе с руководителем по таможенным операциям Совета по федеральным доходам Пакистана Саедом Мухаммадом Тариком Худа посетила Бакинское главное таможенное управление, Академию Государственного таможенного комитета и кинологический центр.

Как передает Report, информацию об этом распространил Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Начальник Бакинского главного таможенного управления Пярвиз Кенгерли проинформировал делегацию о деятельности возглавляемой им структуры: "В главном управлении, где осуществляется значительная часть внешнеторговых операций, все операции проходят с применением информационных технологий. Подаваемые предпринимателями в электронном виде декларации обрабатываются в короткие сроки в условиях полной прозрачности посредством специальной программы. Идентификация грузов и другие необходимые этапы таможенного контроля осуществляются с использованием самых современных технологий".

Гостям сообщили, что реформы последних лет в таможенной системе позволили минимизировать контакты между гражданами и чиновниками, упростить таможенные операции, устранить потерю времени и средств.

Затем встреча с пакистанскими гостями прошла в Академии ГТК.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanlı qonaqlar gömrük orqanlarının fəaliyyəti ilə tanış olublar

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