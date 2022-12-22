Отменен один из критериев риска для проведения камеральной налоговой проверки

Коллегия Министерства экономики внесла изменения в решение ликвидированного Министерства налогов от 7 сентября 2016 года “Об утверждении ряда нормативных правовых актов в целях совершенствования налогового администрирования”.

Коллегия Министерства экономики Азербайджана внесла изменения в решение ликвидированного Министерства налогов от 7 сентября 2016 года “Об утверждении ряда нормативных правовых актов в целях совершенствования налогового администрирования”.

Как сообщает Report, в связи с этим министр Микаил Джаббаров подписал новое решение.

Согласно решению, отменен один из критериев, установленных для проведения камеральных налоговых проверок вне автоматизированной налоговой информационной системы (AVİS) - критерий проверки правильности учета сумм налогов, удерживаемых с процентов у источника выплаты.

Юридическому департаменту министерства поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.