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Отменен один из критериев риска для проведения камеральной налоговой проверки

Отменен один из критериев риска для проведения камеральной налоговой проверки Коллегия Министерства экономики внесла изменения в решение ликвидированного Министерства налогов от 7 сентября 2016 года “Об утверждении ряда нормативных правовых актов в целях совершенствования налогового администрирования”.
Бизнес
22 декабря 2022 г. 12:08
Отменен один из критериев риска для проведения камеральной налоговой проверки

Коллегия Министерства экономики Азербайджана внесла изменения в решение ликвидированного Министерства налогов от 7 сентября 2016 года “Об утверждении ряда нормативных правовых актов в целях совершенствования налогового администрирования”.

Как сообщает Report, в связи с этим министр Микаил Джаббаров подписал новое решение.

Согласно решению, отменен один из критериев, установленных для проведения камеральных налоговых проверок вне автоматизированной налоговой информационной системы (AVİS) - критерий проверки правильности учета сумм налогов, удерживаемых с процентов у источника выплаты.

Юридическому департаменту министерства поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

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Версия на азербайджанском языке Kameral vergi yoxlaması aparılması üçün risk meyarlarından biri ləğv olunub

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