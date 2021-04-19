О нас
Report Georgia
Аудио новости

Орхан Мамедов: В ближайшие дни начнется выдача сертификата стартапа

Орхан Мамедов: В ближайшие дни начнется выдача сертификата стартапа "В ближайшие месяцы планируется запуск платформы онлайн-продаж для расширения возможностей продаж субъектов МСП, продвижения их продуктов и услуг"
Бизнес
19 апреля 2021 г. 12:29
Орхан Мамедов: В ближайшие дни начнется выдача сертификата стартапа
0 : 00
0 : 00

В ближайшие дни начнется выдача сертификатов стартапа субъектам микро- и малого предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом сообщил гость программы "Экономическая зона" телеканала ATV Орхан Мамедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

О.Мамедов добавил, что стартапы, получившие эти сертификаты, будут освобождены от налогов на 3 года: "Сертификат стартапа освободит субъекты МСП от подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года. В ближайшие месяцы планируется запуск платформы онлайн-продаж для расширения возможностей продаж субъектов МСП, продвижения их продуктов и услуг".

По его словам, еще одно новшество связано с платформой онлайн-обучения: "В 2021 году будет запущена платформа онлайн-видеотренингов для расширения возможностей обучения субъектов МСП, изучения передового опыта в сфере бизнеса".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: “Yaxın günlərdə “Startap” şəhadətnaməsinin verilməsinə başlanacaq”

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi