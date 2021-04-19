Орхан Мамедов: В ближайшие дни начнется выдача сертификата стартапа

"В ближайшие месяцы планируется запуск платформы онлайн-продаж для расширения возможностей продаж субъектов МСП, продвижения их продуктов и услуг"

В ближайшие дни начнется выдача сертификатов стартапа субъектам микро- и малого предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом сообщил гость программы "Экономическая зона" телеканала ATV Орхан Мамедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

О.Мамедов добавил, что стартапы, получившие эти сертификаты, будут освобождены от налогов на 3 года: "Сертификат стартапа освободит субъекты МСП от подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года. В ближайшие месяцы планируется запуск платформы онлайн-продаж для расширения возможностей продаж субъектов МСП, продвижения их продуктов и услуг".

По его словам, еще одно новшество связано с платформой онлайн-обучения: "В 2021 году будет запущена платформа онлайн-видеотренингов для расширения возможностей обучения субъектов МСП, изучения передового опыта в сфере бизнеса".