ООН может создать в Азербайджане Многопартнерский фонд доверия

Ведутся переговоры о подписании трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между представительством ООН в Азербайджане и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики и Фондом развития предпринимательства, создании Многопар

Ведутся переговоры о подписании трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между представительством ООН в Азербайджане и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики и Фондом развития предпринимательства, создании Многопартнерского фонда доверия для ускорения Целей устойчивого развития в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Это создаст дополнительные возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и ООН", - отметил министр.