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ООН может создать в Азербайджане Многопартнерский фонд доверия

ООН может создать в Азербайджане Многопартнерский фонд доверия Ведутся переговоры о подписании трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между представительством ООН в Азербайджане и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики и Фондом развития предпринимательства, создании Многопар
Бизнес
4 октября 2021 г. 12:21
ООН может создать в Азербайджане Многопартнерский фонд доверия
Микаил Джаббаров

Ведутся переговоры о подписании трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между представительством ООН в Азербайджане и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики и Фондом развития предпринимательства, создании Многопартнерского фонда доверия для ускорения Целей устойчивого развития в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Это создаст дополнительные возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и ООН", - отметил министр.

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