Очередная экспортная миссия Азербайджана отправится в Дубай

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Министерство экономики с 27 по 30 ноября организует экспортную миссию в Дубай (ОАЭ) в целях продвижения бренда Made in Azerbaijan.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Миссия в составе представителей Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и азербайджанских компаний побывает в сети гипермаркетов Carrefour, Spinneys, Union Co-op, проведет встречи с представителями арабских компаний при организации Azpromo и Dubay Exports, на которых обсудит вопросы организации экспорта.

В миссию входят представители 20 компаний, занятых в сфере производства соков, минеральной воды, мясной и молочной, плодоовощной продукции, меда, молока и молочных продуктов.