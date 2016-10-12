Очередная амбицоизная акция сети магазинов "Rahat" - " XALQ GÜNÜ " - ФОТО

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сеть маркетов "Rahat" вновь дала старт новой акции.

Как передает Report, каждую среду во всех филиалах на территории города Баку сеть маркетов организует ярмарку под названием "Xalq Günü".

Данная ярмарка подразумевает скидки, а также подарочные акции на более чем 3000 наименований товара.

Среди товаров, попадающих под акцию, есть мясные изделия, молоко и молочные изделия, масла и другие продукты каждодневного пользования, овощи, фрукты и сладости, различные средства гигиены и чистящие средства, воды, лимонады, натуральные соки и т.д.

Также отметим, что некоторые товары будут предлагаться по цене ниже себестоимости.

5 октября – в первый день акции сеть маркетов "Rahat" приняла у себя в гостях тысячи клиентов и, отвечая на опрос сотрудника сайта, все выразили свою благодарность за проведённую акцию

Отметим, что в последнее время разница в цене между полкой и кассой одного и того же товара вызывает справедливый гнев общества. Для предотвращения подобного рода проблем руководство сети “Rahat” сделало несколько важных шагов. Например, во всех филиалах маркета наше внимание привлекло обращение к клиентам с текстом: "при обнаружении разницы в цене между кассой и полкой клиент платит наименьшую цену".

Следующее объявление, встретившееся нам в сети "Rahat", выражало уверенность маркетов за качество продаваемых товаров. Представляем вам объявление без изменений:

"Если вы обнаружите товар с истёкшим сроком годности, просим вас потребовать у руководства маркета бесплатно свежий товар того же наименования в десятикратном размере".

Сеть маркетов "Rahat" приглашает всех принять участие в ярмарке.

Для дополнительной информации звоните на номер горячей линии *5551.