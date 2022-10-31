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Обсуждены возможности сотрудничества между бизнесменами Азербайджана и Европы

Обсуждены возможности сотрудничества между бизнесменами Азербайджана и Европы На встрече, состоявшейся сегодня между руководителем Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса (AEB) Тадзио Шиллингом, были обсуждены возможности сотрудничества между би
Бизнес
31 октября 2022 г. 16:29
Обсуждены возможности сотрудничества между бизнесменами Азербайджана и Европы

На встрече, состоявшейся сегодня между руководителем Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса (AEB) Тадзио Шиллингом, были обсуждены возможности сотрудничества между бизнесменами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.

На встрече была представлена информация о направлениях деятельности AZPROMO, проведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества между структурами, бизнес-миссиях в Азербайджан, организации деловых встреч между бизнесменами.

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Версия на английском языке Azerbaijani and European businesspeople mull cooperation opportunities
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