Обсуждены возможности сотрудничества между бизнесменами Азербайджана и Европы

На встрече, состоявшейся сегодня между руководителем Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса (AEB) Тадзио Шиллингом, были обсуждены возможности сотрудничества между би

На встрече, состоявшейся сегодня между руководителем Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса (AEB) Тадзио Шиллингом, были обсуждены возможности сотрудничества между бизнесменами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.

На встрече была представлена информация о направлениях деятельности AZPROMO, проведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества между структурами, бизнес-миссиях в Азербайджан, организации деловых встреч между бизнесменами.