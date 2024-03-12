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Обсуждены возможности экспорта азербайджанской продукции в Калифорнию

Обсуждены возможности экспорта азербайджанской продукции в Калифорнию При совместной организации портала Azexport и Meetup Networking Club, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, была проведена онлайн-встреча по экспорту азербайджанской продукции в штат Калифорния США.
Бизнес
12 марта 2024 г. 12:47
Обсуждены возможности экспорта азербайджанской продукции в Калифорнию

При совместной организации портала Azexport и Meetup Networking Club, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, была проведена онлайн-встреча по экспорту азербайджанской продукции в штат Калифорния США.

Как сообщает Report со ссылкой на центр, на встрече глава Azexport Айхан Гадашов провел онлайн-презентацию портала и азербайджанской продукции для компании BGS Group, расположенной в Калифорнии.

BGS Group специализируется на поставках продукции более чем 10 крупным торговым сетям, таким как Sysco, PFG, Walmart, Afflink, US. Foods, Costco и CVS.

Компании, желающие сотрудничать в этом направлении, могут подать заявки через портал Azexport.

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Версия на английском языке Export of Azerbaijan-made products to California discussed in online meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan məhsullarının Kaliforniyaya ixrac imkanları müzakirə edilib

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